В Гродно наезд автомобиля на женщину попал на видео очевидца
Новости Беларуси. 19 декабря примерно в восемь утра в Гродно иномарка сбила пешехода.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 58-летний водитель за рулём Kia ехал по кольцевой развязке улиц Горновых и Советских пограничников. В какой-то момент машина сбила женщину на пешеходном переходе.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Пешеход получила перелом ноги. 59-летняя пострадавшая была доставлена в медучреждение.
По факту аварии ведётся проверка.
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