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В Гродно наезд автомобиля на женщину попал на видео очевидца

19 декабря 2019 10:54
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Новости Беларуси. 19 декабря примерно в восемь утра в Гродно иномарка сбила пешехода. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 58-летний водитель за рулём Kia ехал по кольцевой развязке улиц Горновых и Советских пограничников. В какой-то момент машина сбила женщину на пешеходном переходе. 

В Гродно наезд автомобиля на женщину попал на видео очевидца -1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Пешеход получила перелом ноги. 59-летняя пострадавшая была доставлена в медучреждение. 

По факту аварии ведётся проверка. 

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# Авария в Гродно # происшествия

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