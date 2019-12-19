В Гродно наезд автомобиля на женщину попал на видео очевидца

Новости Беларуси. 19 декабря примерно в восемь утра в Гродно иномарка сбила пешехода.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 58-летний водитель за рулём Kia ехал по кольцевой развязке улиц Горновых и Советских пограничников. В какой-то момент машина сбила женщину на пешеходном переходе.