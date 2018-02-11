В Бресте маршрутка и такси столкнулись на перекрёстке: пострадали 5 человек

Новости Беларуси. В Бресте при столкновении Volkswagen LT-35 и Toyota Prius пострадали 5 человек. В транспортных средствах находились 12 человек.

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, 50-летний водитель маршрутки не пропустил Toyota Prius в результате чего произошло ДТП.