В Бресте маршрутка и такси столкнулись на перекрёстке: пострадали 5 человек

Новости Беларуси. В Бресте при столкновении Volkswagen LT-35 и Toyota Prius пострадали 5 человек. В транспортных средствах находились 12 человек.
По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, 50-летний водитель маршрутки не пропустил Toyota Prius в результате чего произошло ДТП.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В это время светофор мигал жёлтым светом. Среди пострадавших трое женщин и двое мужчин. Мужчинам оказали первую помощь и отпустили. Относительно женщин информации пока нет.
Зимой 2018 года в Бресте столкнулись такси и маршрутка.
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