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В Бресте маршрутка и такси столкнулись на перекрёстке: пострадали 5 человек

11 февраля 2018 20:19
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Новости Беларуси. В Бресте при столкновении Volkswagen LT-35 и Toyota Prius пострадали 5 человек. В транспортных средствах находились 12 человек.

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, 50-летний водитель маршрутки не пропустил Toyota Prius в результате чего произошло ДТП.

В Бресте маршрутка и такси столкнулись на перекрёстке: пострадали 5 человек-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В это время светофор мигал жёлтым светом. Среди пострадавших трое женщин и двое мужчин. Мужчинам оказали первую помощь и отпустили. Относительно женщин информации пока нет.

Зимой 2018 года в Бресте столкнулись такси и маршрутка.

Пятеро получили травмы – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Бресте

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