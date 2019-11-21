В Гродно мужчина совращал несовершеннолетних через соцсети

Новости Беларуси. В Гродно местный житель совращал несовершеннолетних через социальные сети.

По информации МВД, в поле зрения сотрудников управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми попал 35-летний мужчина. Он подозревается в совращении несовершеннолетних через соцсети.

Мужчина добровольно выдал правоохранителям свой смартфон, в котором обнаружены фото и видеоматериалы с изображением обнаженных мальчиков, подростков и мужчин, а также сцены сексуального насилия над детьми. Эти материалы подозреваемый распространял через мессенджеры среди знакомых.

Будет дана правовая оценка.

Ранее житель областного центра уже был судим за распространение порнографических материалов, мужеложство и иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Мужчина освободился в 2019 году и начал переписываться в сети с несовершеннолетними.

Геннадий Казакевич, начальник ГУНиПТЛ МВД:

Приведенный факт в очередной раз подтверждает обоснованность предложений МВД по криминализации груминга. Только за этот год более 480 детей подверглись сексуальному насилию, причем первоначальные действия педофилов имели место именно в сети интернет. Уязвимость детей в сети, незнание элементарных правил безопасности понудили изменить само отношение к формам и методам предупреждения и профилактики. Разработанный по инициативе МВД информационный ресурс kids.Pomogut.by позволит не просто информировать детей, родителей и педагогов о потенциальных опасностях в сети, но и оказать помощь конкретным пострадавшим в сложной жизненной ситуации. В перспективе данный ресурс может стать частью образовательного процесса.