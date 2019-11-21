В Борисове мужчина погиб на дне канализационного колодца

Новости Беларуси. В Борисове мужчина погиб в колодце.
По информации МЧС, вечером двадцатого ноября поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине. Он потерял сознание при проведении ремонтных работ на дне канализационного колодца. Его глубина составляла три метра. Колодец находился на территории частного домовладения в районном центре.
Сотрудники МЧС извлекли из колодца погибшего 62-летнего хозяина.
В начале ноября в Витебске на 63-летнего рабочего обрушилась металлическая конструкция – здесь подробнее.