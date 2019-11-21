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В Борисове мужчина погиб на дне канализационного колодца

21 ноября 2019 09:32
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Новости Беларуси. В Борисове мужчина погиб в колодце.  

По информации МЧС, вечером двадцатого ноября поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине. Он потерял сознание при проведении ремонтных работ на дне канализационного колодца. Его глубина составляла три метра. Колодец находился на территории частного домовладения в районном центре.  

Сотрудники МЧС извлекли из колодца погибшего 62-летнего хозяина.  

В начале ноября в Витебске на 63-летнего рабочего обрушилась металлическая конструкция – здесь подробнее.  

# Несчастный случай # происшествия

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