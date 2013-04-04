В Гродно грабитель в рясе похитил деньги для нужд прихода во время пасхального богослужения

Новости Беларуси. В Гродно по горячим следам раскрыто резонансное преступление. Во время праздничного пасхального богослужения человек, одетый в рясу священника, похитил деньги, которые пожертвовали прихожане. Подозреваемый задержан. Им оказался рецидивист, который уже шесть раз был судим за аналогичные кражи и освободился менее двух недель назад.

Злоумышленник проник в храм средь белого дня, при большом скоплении народа. Во время службы похитил около шести тысяч долларов, более тысячи польских злотых и восемь миллионов белорусских рублей. Кража в стенах храма вызвала мощный общественный резонанс и осуждение.

Прихожане:

Бог этого не простит. Это людские деньги, которые люди жертвуют на нужды храма, поэтому все это вернется сторицей. Тот, кто посягает на общественное, кто посягает на церковное, будет наказан.

Как это можно прийти человеку, переодеться и украсть деньги. Это неправильно. Бог один, Он все видит. Бог по-любому его накажет. Я считаю, что это неправильно, что так делают.

Как утверждают очевидцы, к охраннику подошел молодой человек в рясе, представился новым настоятелем костела и попросил пропустить на службу. Нежданный гость не вызвал подозрений, поскольку на литургии присутствовали несколько ксендзов.

Преступник в одежде священника вошел в храм во время праздничного богослужения. Затеряться в толпе ему не составило труда. Пройдя через весь костел, он прямиком направился к комнате, где и хранились сбережения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пропажу обнаружили только на следующий день и сразу же обратились в милицию. Уверенное поведение молодого человека в храме и то, что он точно знал место, где хранились деньги, указывало на работу профессионала. Были подняты личные дела всех преступников, когда-либо совершавших кражи в культовых зданиях. Свидетели опознали одного из них.

Виталий Осоцкий, начальник отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Гродно:

Было установлено, что он приобрел билет вместе со своей сожительницей на поезд «Гродно – Москва». И по нашей ориентировке коллеги из Фрунзенского РОВД Минска его задержали на железнодорожном вокзале Минска.

Злоумышленником оказался житель Гродно, который уже шесть раз был судим за кражи из костелов и церквей. На свободу он вышел только 20 марта и снова взялся за старое. Если будет доказана очередная вина рецидивиста, учитывая его прежние судимости, он отправится за решетку не на один год.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. А для служителей храма инцидент станет поводом задуматься о более надежной сохранности денег, которые прихожане жертвуют от чистого сердца.