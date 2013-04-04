При пожаре небоскреба в Чечне чуть не пострадала квартира Жерара Депардье

Новости России. 7 часов полыхало в Чеченской Республике одно из самых высоких зданий Чечни: башня «Олимп». 40-этажный небоскрёб комплекса «Грозный-Сити» оказался полностью в огне.

Ситуацию осложняло то, что у спасателей не было специальной техники, чтобы бороться с пламенем на такой высоте. Зато пожарные сумели защитить соседние высотки комплекса, включая ту, где располагается пятикомнатная квартира французского актера Жерара Депардье, подаренная главой Чеченской Республики.

Всех, кто находился в здании, а это около 30 человек, успели эвакуировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.