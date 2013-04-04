В Аргентине ливни унесли жизни 60 человек

Новости Аргентины. В Аргентине водная стихия уносит всё новые жизни. Число погибших приближается к 60. Из зоны бедствия эвакуированы более 2,5 тысяч жителей. В стране объявлен трехдневный траур.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования Президенту Аргентины Республики Кристине Фернандес де Киршнер в связи с многочисленными человеческими жертвами и большими разрушениями от наводнения.

Больше других пострадал город Ла-Плата. Там буквально за несколько часов половина территории оказалась затоплена. Вода прибывала настолько стремительно, что многие не успели выбраться из своих машин, некоторые погибли от ударов током.

Ливни не обошли стороной и столицу - Буэнос-Айрес. В некоторых районах до сих пор отключено электричество.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы дожди в регионе продолжатся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.