Жестокое убийство в Борисове. Внук задушил родного деда, обмотал скотчем и спрятал в диване

Новости Беларуси. В жестоком убийстве подозревается 20-летний житель Борисова. По предварительной информации 30 марта в ссоре молодой человек задушил электропроводом родного дедушку. После чего надел на голову убитого полиэтиленовый пакет, обмотал скотчем и спрятал в диване. Тело обнаружили только через четыре дня, 3 апреля.



Подозреваемый арестован.

Случай убийства близких родственников в Беларуси, к сожалению, далеко не первый. Так, в 2009 году в Лидском районе брат убил брата молотком, 39-летний мужчина от многочисленных травм головы скончался. В 2010 году в Витебске 28-летняя падчерица убила отчима. В Гомеле в 2012 году произошло заказное убийство предпринимателя и его матери, «заказчиком» оказался сын убитого.

Зверское убийство 2-летнего ребёнка в Жодино в январе 2013 года до сих пор вызывает резонанс мировой общественности. Мальчику перерезали горло. Трагедия произошла в доме у бабушки. В квартире находились бабушка мальчика и ее сожитель. Оба были в состоянии алкогольного опьянения (смотрите видео).