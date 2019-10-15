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Очевидец о ДТП с лосем в Могилёвском районе: «Очень большая скорость была»

15 октября 2019 09:01
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Новости Беларуси. Серьезное ДТП произошло вечером 14 октября под Могилевом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали три человека. Причиной стал лось. Животное вышло на проезжую часть.

Очевидец о ДТП с лосем в Могилёвском районе: «Очень большая скорость была»-1

Очевидец о ДТП с лосем в Могилёвском районе: «Очень большая скорость была»-3

В результате столкновения легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Все, кто находился в машине, получили различные травмы. Они были доставлены в Могилевскую городскую больницу скорой помощи. Водителю, чтобы выбраться из автомобиля, потребовалась помощь спасателей.

Очевидец о ДТП с лосем в Могилёвском районе: «Очень большая скорость была»-6

Александр Сераков, очевидец ДТП:
Сейчас у них гон начинается, опасно ездить со скоростью по этим трассам. Больше 100 км/час, потому что такое расстояние пролететь и врезаться в дерево – откинуло назад машину. Очень большая скорость была.

ГАИ напоминает, при проезде лесных массивов особое внимание стоит уделять участкам с дорожным знаком «Дикие животные», особенно осенью, в периоды гона. Нельзя исключать встречу с диким животным и в случаях, если знаков нет, а путь пролегает через лес.

Очевидец о ДТП с лосем в Могилёвском районе: «Очень большая скорость была»-9

Очевидец о ДТП с лосем в Могилёвском районе: «Очень большая скорость была»-11

# Авария в Могилевской области # происшествия # Фотофакт

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