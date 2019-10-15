Очевидец о ДТП с лосем в Могилёвском районе: «Очень большая скорость была»

Новости Беларуси. Серьезное ДТП произошло вечером 14 октября под Могилевом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали три человека. Причиной стал лось. Животное вышло на проезжую часть.

В результате столкновения легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Все, кто находился в машине, получили различные травмы. Они были доставлены в Могилевскую городскую больницу скорой помощи. Водителю, чтобы выбраться из автомобиля, потребовалась помощь спасателей.

Александр Сераков, очевидец ДТП:

Сейчас у них гон начинается, опасно ездить со скоростью по этим трассам. Больше 100 км/час, потому что такое расстояние пролететь и врезаться в дерево – откинуло назад машину. Очень большая скорость была.

ГАИ напоминает, при проезде лесных массивов особое внимание стоит уделять участкам с дорожным знаком «Дикие животные», особенно осенью, в периоды гона. Нельзя исключать встречу с диким животным и в случаях, если знаков нет, а путь пролегает через лес.