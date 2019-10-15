В Могилёвском районе водителя машины зажало после столкновения с лосем

Новости Беларуси. 14 октября около девяти вечера возле деревни Медведовка Могилёвского района произошёл наезд на животное.
По сведениям МЧС Беларуси, Opel Omega двигался по дороге, когда в определённый момент на проезжей части оказался лось. Иномарка сбила млекопитающее, в результате чего съехала в кювет.
Водителя машины зажало. Спасатели освободили пострадавшего и передали его медикам. Ехавшие в том же автомобиле два пассажира выбрались самостоятельно. Все пострадавшие после осмотра были госпитализированы.
Месяцем ранее в Жлобинском районе произошёл наезд на лося.
Два человека получили травмы – подробнее здесь.