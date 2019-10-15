В Могилёвском районе водителя машины зажало после столкновения с лосем

По сведениям МЧС Беларуси, Opel Omega двигался по дороге, когда в определённый момент на проезжей части оказался лось. Иномарка сбила млекопитающее, в результате чего съехала в кювет.

Водителя машины зажало. Спасатели освободили пострадавшего и передали его медикам. Ехавшие в том же автомобиле два пассажира выбрались самостоятельно. Все пострадавшие после осмотра были госпитализированы.

Месяцем ранее в Жлобинском районе произошёл наезд на лося.