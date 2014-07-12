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В Гродненском зоопарке 40-летний мужчина украл американского енота и стал его продавать через интернет

12 июля 2014 19:07
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Новости Беларуси. Курьёзная кража в гродненском зоопарке. Прямо из вольера местный житель похитил детёныша носухи или, как его еще называют,  американского енота. Уже спустя несколько часов после кражи 40-летний житель Гродно на городском форуме разместил объявление о продаже животного. Что называется - сам себя выдал. Правоохранители тут же наведались по указанному адресу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Гуменный, заместитель директора Гродненского зоопарка:
Самый главный большой курьёз в том, что человек не подготовленный, не знающий это животное в принципе содержать не может. Потому что ему нужно специальное питание, особенно в этом возрасте. Это 1,5 месячная носуха была. Магазинное молоко ему не подойдёт, его начнёт рвать и животное погибнет. О чём думал человек , я не знаю.

Анастасия Сочнева, волонтёр Гродненского зоопарка:
Мы кормим носух три раза в день утром в обед и вечером. Когда мы вечером пришли их кормить, посчитали и оказалось, что одного не хватало…Сами они не могли прыгать на асфальт, они больше полезли бы вверх и мы бы их заметили. Мы пересчитали и сразу пало подозрение, что кто-то их украл.

Носуха уже вернулась в привычное окружение, её здоровью ничего не угрожает. А вот горе-похитителю придется ответить за содеянное. Мужчина задержан и уже сознался в краже. В его отношении возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Зоопарк # Виталий Гуменный

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