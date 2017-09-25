В Гродненском районе во время пожара в сарае погиб мужчина: в поджоге подозревается его сын
Новости Беларуси. Вечером 22 сентября в Гродненском районе произошел пожар, в результате которого погиб человек.
По информации УСК по Гродненской области, горел деревянный сарай. Внутри постройки было обнаружено тело 61-летнего хозяина участка, на котором находился сарай. Мужчина отравился окисью углерода во время пожара.
Фото: Следственный комитет
По предварительным данным, причиной возгорания является занесение в помещение постороннего источника зажигания. В умышленном поджоге постройки, в которой находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, подозревается сын погибшего, который был судим ранее за уклонение от содержания детей.
Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:
Мотив преступления – личные неприязненные отношения и предшествовавшая поджогу ссора между родственниками.
Фото: Следственный комитет
38-летний подозреваемый из Гродно задержан. Возбуждено уголовное дело по статье убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью.
Фото: Следственный комитет
Проводится ряд экспертиз и расследование. Опрашиваются родственники, соседи и знакомые семьи.