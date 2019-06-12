В Лиде завершено расследование уголовного дела по факту гибели 16-летнего спортсмена

Как сообщает УСК по Гродненской области, 18-летний лидчанин обвиняется в причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть 16-летнего спортсмена.

В ходе расследования были допрошены учащиеся, педагоги, знакомые подозреваемого и погибшего. Судмедэкспертиза показала, что смерть несовершеннолетнего была вызвана тупой травмой грудной клетки, повлекшей рефлекторную остановку сердца.

Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый осознавал свои действия и управлял ими. Ранее фигурант к уголовной и административной ответственности не привлекался.

В качестве причины, способствовавшей гибели учащегося, отмечается отсутствие пропускного режима в училище, из-за чего обвиняемый смог свободно попасть в здание. Также тренеры-преподаватели не осуществляли надлежащий контроль за тренировочным процессом, а спортзал находится в неудовлетворительном состоянии.

Уголовное дело передано в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что Лиде умер молодой спортсмен.