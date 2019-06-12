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В Лиде завершено расследование уголовного дела по факту гибели 16-летнего спортсмена

12 июня 2019 08:40
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Новости Беларуси. В Лиде завершено расследование уголовного дела по факту гибели учащегося  Гродненского государственного училища олимпийского резерва 1 апреля.  

Как сообщает УСК по Гродненской области, 18-летний лидчанин обвиняется в причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть 16-летнего спортсмена.  

В Лиде завершено расследование уголовного дела по факту гибели 16-летнего спортсмена-1

Фото: УСК по Гродненской области  

В ходе расследования были допрошены учащиеся, педагоги, знакомые подозреваемого и погибшего. Судмедэкспертиза показала, что смерть несовершеннолетнего была вызвана тупой травмой грудной клетки, повлекшей рефлекторную остановку сердца.  

Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый осознавал свои действия и управлял ими. Ранее фигурант к уголовной и административной ответственности не привлекался.  

В качестве причины, способствовавшей гибели учащегося, отмечается отсутствие пропускного режима в училище, из-за чего обвиняемый смог свободно попасть в здание. Также тренеры-преподаватели не осуществляли надлежащий контроль за тренировочным процессом, а спортзал находится в неудовлетворительном состоянии.  

Уголовное дело передано в прокуратуру.  

Ранее сообщалось, что Лиде умер молодой спортсмен. 

После плановой тренировки парню стало плохо – здесь подробности.  

# Гибель спортсмена # происшествия

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