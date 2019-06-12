В Буда-Кошелёвском районе в озере утонул молодой мужчина

Новости Беларуси. Вечером 10 июня в посёлке Красное Знамя Буда-Кошелёвского района в озере утонул мужчина.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД, 31-летний мужчина отдыхал на берегу водоёма.
В определённый момент сельчанин зашёл в воду, а через некоторое время – пропал из виду. Тело мужчины было обнаружено и извлечено из воды спустя несколько часов.
Выясняются детали случившегося, назначены экспертизы.
Летом 2019 года в Оршанском районе утонул мужчина.
Его тело достали из воды сотрудники ОСВОД – здесь подробности.