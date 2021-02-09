Пожар в оздоровительном центре на проспекте Победителей. Из здания эвакуировали 200 человек

Новости Беларуси. Пожар в оздоровительном центре на проспекте Победителей. Пострадавших нет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Пожар в оздоровительном центре на проспекте Победителей. Пострадавших нет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Возгорание произошло в помещении сауны на втором этаже здания. Здесь на площади 10 квадратных метров горела обшивка парилки.
До прибытия МЧС из здания были эвакуированы 200 сотрудников, посетителей в момент происшествия там не было. Пожар ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.