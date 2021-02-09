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Пожар в оздоровительном центре на проспекте Победителей. Из здания эвакуировали 200 человек

09 февраля 2021 17:12
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Новости Беларуси. Пожар в оздоровительном центре на проспекте Победителей. Пострадавших нет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пожар в оздоровительном центре на проспекте Победителей. Из здания эвакуировали 200 человек-1

Возгорание произошло в помещении сауны на втором этаже здания. Здесь на площади 10 квадратных метров горела обшивка парилки.

Пожар в оздоровительном центре на проспекте Победителей. Из здания эвакуировали 200 человек-4

До прибытия МЧС из здания были эвакуированы 200 сотрудников, посетителей в момент происшествия там не было. Пожар ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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