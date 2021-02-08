В Серебрянке не разъехались Renault и Mazda. Одного из водителей госпитализировали

Новости Беларуси. На улице Плеханова столкнулись две легковушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На улице Плеханова столкнулись две легковушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель автомобиля Renault, двигаясь по улице Плеханова, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Mazda. В результате ДТП автомобиль Renault выехал за пределы проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения, водитель автомобиля Renault госпитализирован.