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В Серебрянке не разъехались Renault и Mazda. Одного из водителей госпитализировали

08 февраля 2021 19:50
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Новости Беларуси. На улице Плеханова столкнулись две легковушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Серебрянке не разъехались Renault и Mazda. Одного из водителей госпитализировали-1

Водитель автомобиля Renault, двигаясь по улице Плеханова, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Mazda. В результате ДТП автомобиль Renault выехал за пределы проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения, водитель автомобиля Renault госпитализирован.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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