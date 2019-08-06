В Гродненском районе на озере Рыбница утонул 17-летний парень

Новости Беларуси. 5 августа в Гродненском районе на озере Рыбница погиб 17-летний парень.

Как сообщает БЕЛТА, учащийся одного из гродненских колледжей приезжал к деду в агрогородок Озёры. Парень решил сходить порыбачить. Он упал в воду и погиб. Через некоторое время юношу обнаружил сосед.

Предполагается, что причиной случившегося мог стать приступ эпилепсии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Летом 2019 года в Буда-Кошелёвском районе в озере утонул молодой мужчина.