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В Гродненском районе на озере Рыбница утонул 17-летний парень

06 августа 2019 09:42
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Новости Беларуси. 5 августа в Гродненском районе на озере Рыбница погиб 17-летний парень.

Как сообщает БЕЛТА, учащийся одного из гродненских колледжей приезжал к деду в агрогородок Озёры. Парень решил сходить порыбачить. Он упал в воду и погиб. Через некоторое время юношу обнаружил сосед.

Предполагается, что причиной случившегося мог стать приступ эпилепсии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Летом 2019 года в Буда-Кошелёвском районе в озере утонул молодой мужчина.

Парень зашёл в воду и пропал из виду – подробнее здесь.

# Утопления # происшествия

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