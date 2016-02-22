Новости Беларуси. Резонансное преступление в Гродненской области. При ограблении сельского магазина женщину продавца ударили ножом в сердце. Сейчас она в тяжелом состоянии в реанимации. План «Перехват» был объявлен в пяти районах. По горячим следам задержаны несколько человек.

ЧП произошло в продуктовом магазине в деревне Полоная. Рабочий день подходил к завершению, покупателей не было, поэтому продавец стала подсчитывать дневную выручку. Как вдруг в помещение ворвался молодой человек с ножом.

События развивались стремительно: преступник ударил продавца ножом в сердце, схватил кассовый аппарат с деньгами и ретировался. Уже теряя сознание, женщина позвонила своей напарнице.

Наталья Ольгомец, продавец магазина:

Я находилась дома, мне позвонила Татьяна, сказал, что ее порезали. Я думала, что она шутит. Но она сказала, что теряет сознание. Я положила трубку, прибежала, я рядом живу. Я прибежала, она лежит возле прилавка, я вызвала милицию.

В считанные минуты приехала и скорая. Раненую доставили в реанимацию. За жизнь женщины медикам пришлось бороться несколько часов.

Чеслав Готто, заместитель главного врача Кореличской центральной районной больницы:

При поступлении состояние ее оценивалось как тяжелое. Диагностировано проникающее ранение левой половины грудной клетки. В настоящее время состояние ее расценивается как тяжелое нестабильное.

На поиски преступника были брошены все силы местных правоохранителей. Как выяснилось позже, злоумышленник, напавший на продавца, был не один. Во время налета на улице его поджидали двое напарников, кстати, ранее судимых.

Евгений Дудко, начальник пресс-службы управления внутренних дел Гродненского облисполкома:

В пяти ближайших районах введен план «Перехват», весь личный состав Кореличского РОВД был поднят по сигналу «Тревога». Просматривались записи видеокамер, также была задействована служебная собака. Буквально через 1,5 часа группа лиц была задержана в лесном массиве. Они уже покинули населенный пункт и двигались по направлению городского поселка.

Пострадавшую в деревне хорошо знают. Женщина из многодетной семьи и у нее самой двое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Мелекян, житель деревни Полоная:

У меня слов нету. Это трагедия. И Танька хороший человек. У меня слов нет, это человечный человек.

Кстати, магазин был оснащен системой видеонаблюдения и тревожной кнопкой, однако даже это не смогло предотвратить трагедию. Может, поэтому среди многочисленных вопросов, на которые в итоге предстоит ответить правоохранителям, есть и такой: почему в этом случае система безопасности дала сбой.