Разрушительный ураган на острове Фиджи: не менее 20 человек погибли

Новости Фиджи. Не менее 20 человек погибли в результате одного из самых разрушительных ураганов в истории островного государства Фиджи. В стране введён режим стихийного бедствия на 30 дней.

Власти пытаются оценить масштаб разрушений и ущерб от стихийного бедствия. Полностью уничтожено более тысячи домов и строений. Число жертв может еще возрасти: со многими удаленными островами архипелага до сих пор отсутствует связь.

Наибольшие разрушения произошли в прибрежных зонах островов и в низинах. Скорость ветра достигала 325 км/ч. Большую часть жителей заранее успели разместить в убежищах. Многие люди продолжают оставаться в эвакуационных центрах, потому что больше некуда возвращаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.