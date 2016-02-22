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Теракты в Сирии: погибли 140 человек, сотни раненых

22 февраля 2016 13:30
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Новости Сирии. В Сирии полиция допрашивает двоих предполагаемых координаторов терактов. Взрывы унесли жизни 140 человек, более 300 ранены.

Первая серия взрывов произошла в южном пригороде Дамаска. Бомба взорвалась возле шиитской святыни и в районе, где проживают преимущественно шииты.

Следующие взрывы прогремели в Хомсе на западе Сирии. Там боевики подорвали два автомобиля, начинённые взрывчаткой. Большинство жертв – мирные жители.

Ответственность за теракты в обоих городах взяла на себя группировка «Исламское государство». Дамаск призывает Совет безопасности ООН осудить двойной теракт в Сирии. В МИД заявили, что эти преступления направлены на срыв дипломатических усилий по поиску политического решения кризисной ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт в Сирии

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