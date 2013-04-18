В Перу обнаружили 15 миллионов фальшивых долларов США

Новости Перу. В Перу обнаружено 15 миллионов фальшивых долларов США. Это стало крупнейшей операцией по обнаружению поддельных денег за всю историю страны. Известно, что купюры были номиналом в 10, 20 и 100 долларов.

Помимо этого, было обнаружено около 10 миллионов перуанских солей и примерно миллион поддельных евро.

По данному делу арестованы два человека. Сейчас их допрашивают. По сведениям полиции, изготовленную кустарным способом валюту переправляли в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.