В Гродненской области коммунальщики потратили Br2,5 млрд на котел, который не спасет жителей агрогородка от холодов. За чей счет купят новый?

Новости Беларуси. 2,5 миллиарда рублей бюджетных средств в котел. Такую сумму потратили коммунальщики Принеманья на новое, но неэффективное оборудование. Его закупили в то время, когда ещё не была готова проектная документация. В итоге, даже в самый холодный период котёл будет загружен только на 30%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попытки модернизировать коммунальную котельную в агрогородке Олекшицы предпринимались с начала двухтысячных. Именно тогда было решено перейти на использование твёрдых видов топлива. Экономисты подсчитали, что дрова, недостатка в которых район не испытывал, позволят полностью отказаться от природного газа.

Юрий Карнелович, СТВ:

Ещё в 2006 году в Олекшицкой котельной установили 2 котла на местных видах топлива. По плану их коэффициент полезного действия должен был составлять 80%. На деле оказалось всё иначе, на выходе вода нагревалась всего до 30 градусов.



С каждым отопительным сезоном ситуация только ухудшалась, пока в прошлом году местные жители не стали бить тревогу. Ведь котельная отапливала не только жилые дома, но и социальные объекты - школу и детский сад.

Ольга Лесько, медсестра УО «Олекшицкий ясли-сад», Берестовицкий район:

Было холодно, градусов 14, а иногда и меньше. Так же в саду и интернате для престарелых людей, в амбулатории - всюду было холодно. В школе тоже, наверное. Обращались, жаловались в райисполком, потом звонили в облисполком. Женщина пообещала разобраться.

Ситуацию исправили. Правда, для этого пришлось снова перейти на природный газ. Тогда же котельную включили в программу по энергосбережению. На эти цели из областного бюджета выделили деньги на переоснащение. Пока готовили все необходимые документы, районные коммунальщики закупили новый, ещё более мощный котёл. Но, как выяснилось позже, проблемы появились снова.

Геннадий Томильчик, главный специалист Комитета государственного контроля по Гродненской области:

Экспертиза посчитала, что использование котла мощностью 2 мегаватта в самый холодный период, загрузка его составит всего лишь 34%. Это экономически не выгодно. На закупку котла из бюджетных средств было затрачено 2,5 миллиарда рублей. В настоящее время получается, что этот котёл оказывается не у дел.

Приобретённый котёл так и остался лежать мёртвым грузом на складе производителя. А вот виновных в этой ситуации найти сложно. В течении года руководство местного ЖКХ поменялось в полном составе. Новые начальники ответственность возлагают на тех, кто рассчитывал проект по обновлению котельной. Они же предлагают своё решение проблемы: приобрести новые котлы, но уже подходящей мощности.

Виктор Якута, начальник участка отопительных котельных РУП «Берестовицкое ЖКХ»:

Проектные работы были затянуты. До настоящего времени ситуация пока не понятная. Нам необходима замена или установка вот этих котлов на более современные.

Только на оформление всех необходимых документов уже потратили 600 миллионов рублей, дополнительные затраты понадобятся и для того, чтобы просчитать эффективность использования новых котлов. Не ясно также, кто вернёт деньги за уже приобретённое оборудование и кто будет финансировать очередную модернизацию.

Решить эту проблему необходимо до начала нового отопительного сезона. В противном случае, крайними окажутся жители агрогородка. Очередную зиму им придётся провести в прохладных квартирах.