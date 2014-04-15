Парашютиста из Норвегии чуть не сбил упавший метеорит

Новости мира. В интернете появился удивительный видеоролик, в котором можно увидеть, как парашютист из Норвегии чуть было не стал жертвой упавшего с неба метеорита.

Сам герой ролика, парашютист Андерс Хельстрап, был одет в вингсьют со встроенной в шлем камерой, когда спрыгнул с небольшого самолета в 2012 году, рядом с городом Рена. Просматривая видео после прыжка, Хельстрап увидел, что прямо перед ним, всего лишь в нескольких метрах, с огромной скоростью пролетел камень. Этот видеоролик стал сенсацией в сообществе интересующихся метеоритами.

Несмотря на то, что сам парашютист сомневался в том, что камень действительно является метеоритом, большинство зрителей сразу поверили именно в это, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.