В Городище мужчина, поругавшись с собутыльниками, поджёг им дом

По предварительной информации, у жителя Слуцка во время совместного распития спиртных напитков с хозяевами дома возник конфликт. В злости мужчина решил поджечь дом. На момент прибытия спасателей вовсю полыхала веранда. Сотрудники МЧС из дыма вывели мужа с женой, их дочь и еще одну женщину. Подозреваемый в покушении на убийство задержан.