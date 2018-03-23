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В Городище мужчина, поругавшись с собутыльниками, поджёг им дом

23 марта 2018 15:05
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Новости Беларуси. В деревне Городище Слуцкого района произошел пожар, оперативники выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Городище мужчина, поругавшись с собутыльниками, поджёг им дом-1

По предварительной информации, у жителя Слуцка во время совместного распития спиртных напитков с хозяевами дома возник конфликт. В злости мужчина решил поджечь дом. На момент прибытия спасателей вовсю полыхала веранда. Сотрудники МЧС из дыма вывели мужа с женой, их дочь и еще одну женщину. Подозреваемый в покушении на убийство задержан.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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