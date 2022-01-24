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Изнасиловал и избил 7-летнюю девочку. Под Лидой задержали педофила

24 января 2022 13:44
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Новости Беларуси. В Лидском районе задержан педофил. Мужчина подозревается в насильственных действиях в отношении семилетней девочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В биографии насильника – судимости и несколько лет лишения свободы.  

Изнасиловал и избил 7-летнюю девочку. Под Лидой задержали педофила-1

Андрей Кудрицкий, начальник УНиПТЛ УВД Гродненского облисполкома:  
В пятницу, поздно вечером в оперативно-дежурную службу Лидского райотдела милиции поступило сообщение из медучреждения о том, что для оказания медицинской помощи к ним доставлена семилетняя девочка. По предварительной информации, она подверглась сексуальному и физическому насилию со стороны сожителя ее матери. 25-летний молодой человек забрал ребенка из детского сада, привел домой, после чего совершил противоправные действия против половой неприкосновенности ребенка, несколько раз ударив по лицу. Вернувшись с работы, мать увидела телесные повреждения дочери и обратилась за медицинской помощью. Подозреваемый задержан и сознается в содеянном. В момент совершения противоправных действий он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что молодой человек вел активную переписку в экстремистских интернет-сообществах и призывал к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо малолетней, а также за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок либо активное участие в них.  

Изнасиловал и избил 7-летнюю девочку. Под Лидой задержали педофила-4

Ранее, в 2020 году, в августе, я участвовал в митингах, участвовал в Telegram-каналах и узнавал, когда и где будут проходить митинги, посещал их.  

Как сообщают правоохранители, только за 2021 год в Гродненской области было установлено больше 100 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.  

# Педофилия # происшествия # Андрей Кудрицкий # Фотофакт

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