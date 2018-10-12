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В Гродненском районе у мужчины изъято 300 л самогона

12 октября 2018 11:56
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Новости Беларуси. Гродненскими правоохранителями и сотрудниками организации «Скидельский лесхоз» изъята крупная партия самогона.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, задержание человека, который варил спиртной напиток, проходило при поддержке ОМОНа.  

В Гродненском районе у мужчины изъято 300 л самогона -1

Фото: УВД Гродненского облисполкома  

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесу возле деревни Новая руда был обнаружен самогонный аппарат. Сотрудники милиции установили фотоловушку и начали ждать. Через некоторое время был замечен 58-летний гродненчанин. Мужчина задержан.  

Изъято около 300 л самогона и более 6 т браги. Проводится проверка.  

Осенью 2018 года в Минске воспитатель везла в автомобиле 108 л немаркированного алкоголя.  

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# Алкоголь # происшествия

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