В гомельском кафе «Шапито» отравились более 10 человек, в том числе молодожены и гости свадьбы

Новости Беларуси. От свадебного стола в инфекционную больницу. В одном из популярных кафе Гомеля отравились более десятка человек. Официально за медпомощью обратились 12 посетителей заведения. Часть из них госпитализировали. Среди пострадавших – чета молодоженов и их гости.

Кафе в самом центре Гомеля полтора десятка лет успешно справлялось с поставленной задачей. Вкусно кормили гомельчан и гостей города. Однако один единственный вечер теперь может перечеркнуть репутацию, наработанную годами.

После торжественного ужина в этом заведении молодожены и их гости не могли расстаться еще несколько суток. Правда, продолжение банкет получил в стенах областной инфекционной больницы. Марина говорит, что так еще ни одну свадьбу не гуляла.

Марина, пострадавшая:

Рвота, температура под 40. Начали обзванивать друзей, спрашивать. Все начали говорить, что одинаковые симптомы пошли. Кто-то в субботу в больницу приехал. Думали, что отойдем в воскресенье. В воскресенье сами в больницу на такси приехали.

Больница стала местом встречи старых знакомых. Помимо гостей свадьбы симптомы отравления появились и у других посетителей кафе. Тем вечером там отдыхало сразу несколько компаний.

Елена Бортновская, заведующая инфекционным отделением № 5 Гомельской областной инфекционной больницы:

Все пациенты поступали в состоянии средней степени тяжести. Они поступали в отделение. В реанимацию не поступал никто.

На сегодняшний момент большая часть находится в удовлетворительном состоянии.

Сам возбудитель непосредственный будет ясен на пятые сутки, когда будут готовы бактериологические исследования.

Кстати, молодоженам болеть некогда. Прямо из больницы пара улетела в свадебное путешествие. А вот владельцам кафе теперь не до развлечений – бизнес на гране краха. Заказы, расписанные на все лето, исчезли в мгновение ока. От официальных комментариев на камеру в заведении отказались, но обещали извиниться перед каждым пострадавшим отдельно. Сейчас кафе закрыто, сегодня здесь проведена полная дезинфекция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Михалевский, заместитель главного врача Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Во-первых, мы срочно проверили это кафе, выявили нарушения санитарного законодательства. Вынесли постановление о приостановлении эксплуатации. Кафе закрыто.

Сейчас принимаются меры. Издан приказ по учреждению, будем проверять все кафе.

Точная причина отравления, а вместе с тем и степень вины работников заведения, будет определена через несколько дней, когда станут известны результаты проведенных анализов. Только вот испорченного праздника это не исправит.

Марина, пострадавшая:

Свадьба на всю жизнь запомнится. Это точно. Гульнули клево.

Обновлено 19.06.2013

По информации «Гомельской правды», свой профессиональный праздник – день медицинского работника, в известном кафе отмечали и семь врачей первой Гомельской городской стоматологической поликлиники. На работу в понедельник они не вышли.

В ходе проверки кафе, сотрудники санстанции обнаружили около 90 килограммов испорченных продуктов. Также установлено, что на кухне использовали приготовленные продукты дома, что запрещено. Помимо этого санстанция обнаружила, что в заведении не соблюдался режим уборки и мытья посуды.

«Гомельская правда»:

Выявлены нарушения санитарных норм и требований: несоблюдение режимов уборки и мытья инвентаря и посуды, несоответствие маркировки разделочного инвентаря. Допускалось использование продуктов, приготовленных в домашних условиях и не имеющих документов, удостоверяющих их качество и безопасность. Использовались для приготовления блюд продукты с истекшим сроком годности. Для проведения свадеб заказчиками были принесены овощи (помидоры, огурцы, перец), хлеб, сливочное масло, красная икра, рыба красная в вакуумной упаковке, скумбрия соленая, копчености (мясо, колбаса), курица, фаршированная блинами, и другие продукты.

По результатам проверки вынесено предписание о запрете деятельности кафе. Предписание о браковке продукции с истекшим сроком годности и не имеющей маркировки (запрещена реализация 90 кг продукции). Составлен протокол на юридическое лицо, два протокола на директора кафе, начат административный процесс в отношении трех ответственных лиц.