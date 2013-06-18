В Бресте участились попытки нелегального пересечения границы жителями Кавказского региона

Новости Беларуси. В поисках «лучшей» жизни. На участке Брестской погрангруппы участились попытки нелегального пересечения границы жителями Кавказского региона. Только за последние сутки пограничники задержали 4 нарушителя.

Попасть из Бреста в Евросоюз транзитные мигранты пытаются без виз. Польская сторона их возвращает в Беларусь.

Только в этом году из 20 тысяч таких попыток выезда почти половина не увенчались успехом. Некоторые граждане особенно настойчивы: на их счету более 20 попыток въезда в сопредельную страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Павлова, офицер пресс-службы Брестской пограничной группы:

Граждане Кавказского региона сначала предпринимают попытки легально попасть в Евросоюз с целью получения убежище или статуса «беженца». Некоторые из них после неоднократных попыток пытаются пересечь границу нелегально. На участках застав Брестской пограничной группы мы их задерживаем. Из 80 нарушителей государственной границы 80% именно граждане Кавказского региона.