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На авиавыставке во Франции забытый багаж приняли за взрывное устройство

18 июня 2013 14:05
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Новости Франции. Тревога оказалась ложной. На авиавыставке во французском Ле Бурже забытый багаж приняли за взрывное устройство.

После сообщения об обнаружении подозрительного предмета полиция оцепила один из павильонов. Кинологи с собаками осмотрели территорию, но ничего, что напоминало бы бомбу, не нашли.

За сутки на знаменитом авиасалоне это уже второе происшествие. Накануне, шоу чуть не сорвала внезапная буря. На гостей обрушились проливные дожди с грозами, а демонстрационные полеты техники оказались на грани срыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

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