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В Гомельской области раскрыли преступную схему в системе ЖКХ

21 ноября 2018 13:53
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Новости Беларуси. Преступная схема необоснованного посредничества в системе ЖКХ раскрыта в Гомельской области. На протяжении двух лет одно из коммунальных предприятий закупало запчасти к технике у индивидуальных предпринимателей, при этом товар посредники даже не видели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Гомельской области раскрыли преступную схему в системе ЖКХ-1

Детали поставлялись напрямую со склада регионального поставщика. Цена завышалась в несколько раз. Порой надбавка достигала 800%. Раскрыть схему сразу не удавалось. Так как плату за товар предприятие не перечисляло напрямую.

В Гомельской области раскрыли преступную схему в системе ЖКХ-4

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:
Предприятие наше оказывало обычные жилищно-коммунальные услуги различным организациям. В результате чего у них возникала задолженность перед предприятием. В дальнейшем были заключены различные договоры: перевод долга, уступки требований трехсторонние, согласно которым должники перечисляли деньги не нашему предприятию, а напрямую в адрес индивидуальных предпринимателей. Поступившие деньги впоследствии обезличивались и распределялись между участниками схемы.

В Гомельской области раскрыли преступную схему в системе ЖКХ-7

Ущерб коммунальному предприятию причинён на сумму более 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В злоупотреблении служебными полномочиями подозревают 8 человек. До выяснения всех обстоятельств двое из них заключены под стражу.

# Мошенничество # происшествия # Юрий Кардымон # Фотофакт

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