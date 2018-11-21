В Гомельской области раскрыли преступную схему в системе ЖКХ

Новости Беларуси. Преступная схема необоснованного посредничества в системе ЖКХ раскрыта в Гомельской области. На протяжении двух лет одно из коммунальных предприятий закупало запчасти к технике у индивидуальных предпринимателей, при этом товар посредники даже не видели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детали поставлялись напрямую со склада регионального поставщика. Цена завышалась в несколько раз. Порой надбавка достигала 800%. Раскрыть схему сразу не удавалось. Так как плату за товар предприятие не перечисляло напрямую.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:

Предприятие наше оказывало обычные жилищно-коммунальные услуги различным организациям. В результате чего у них возникала задолженность перед предприятием. В дальнейшем были заключены различные договоры: перевод долга, уступки требований трехсторонние, согласно которым должники перечисляли деньги не нашему предприятию, а напрямую в адрес индивидуальных предпринимателей. Поступившие деньги впоследствии обезличивались и распределялись между участниками схемы.