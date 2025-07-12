В Гомеле за неделю сразу трое мужчин подавились едой и умерли

За неделю июля текущего года в Гомеле трое мужчин скончались, подавившись едой. Об этом информирует Государственный комитет судебных экспертиз нашей страны.

Сообщается, что в одном случае дыхательные пути человеку закрыл кусок сала, в двух других – мясо. По информации профильного ведомства, все мужчины в момент гибели находились в состоянии алкогольного опьянения.

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