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В Гомеле за неделю сразу трое мужчин подавились едой и умерли

12 июля 2025 08:42
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В Гомеле за неделю сразу трое мужчин подавились едой и умерли-0

За неделю июля текущего года в Гомеле трое мужчин скончались, подавившись едой. Об этом информирует Государственный комитет судебных экспертиз нашей страны.

Сообщается, что в одном случае дыхательные пути человеку закрыл кусок сала, в двух других – мясо. По информации профильного ведомства, все мужчины в момент гибели находились в состоянии алкогольного опьянения.

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