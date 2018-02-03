В Гомеле спасатели помогли мальчику освободить застрявший в фотоаппарате палец

Новости Беларуси. 2 февраля в Гомеле сотрудники МЧС помогли мальчику вынуть палец из фотоаппарата.

По сведениям МЧС, первоклассник сунул указательный палец правой руки в отсек для батареи фотоаппарата. Сам школьник не смог извлечь свой палец.