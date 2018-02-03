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В Гомеле спасатели помогли мальчику освободить застрявший в фотоаппарате палец

03 февраля 2018 15:11
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Новости Беларуси. 2 февраля в Гомеле сотрудники МЧС помогли мальчику вынуть палец из фотоаппарата.

По сведениям МЧС, первоклассник сунул указательный палец правой руки в отсек для батареи фотоаппарата. Сам школьник не смог извлечь свой палец.

В Гомеле спасатели помогли мальчику освободить застрявший в фотоаппарате палец -1

Фото: Гомельское ОУМЧС

Спасатели воспользовались специнструментом, чтобы помочь освободить палец. Состояние ребёнка признано удовлетворительным. Везти пострадавшего в медучреждение не потребовалось.

В Гомеле спасатели помогли мальчику освободить застрявший в фотоаппарате палец -4

Фото: Гомельское ОУМЧС

Зимой прошлого года 3-летний ребёнок позвонил в МЧС.

Мальчик рассказал, что хочет к маме – подробности здесь.

# происшествия # Курьезы

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