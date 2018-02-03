В жестоком убийстве пенсионерки в Волковыске подозревается её внук из Минска
Новости Беларуси. В преступлении, совершённом в Волковыске, подозревается внук покойной.
По сведениям УВД Гродненского облисполкома, в январе было обнаружено тело женщины 1938 года рождения. Пенсионерка скончалась от телесных повреждений. Специалисты установили, что убийство планировалось заранее, и злоумышленник пытался избавиться от улик.
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Запертая входная дверь квартиры покойной позволила сделать предположение, что к преступлению могут быть причастны знакомые пенсионерки. Во время расследования милиционеры заинтересовались внуком убитой. Его нашли в Минске, где юноша жил и учился.
В ходе обыска была найдена одежда с пятнами бурого цвета. Экспертиза подтвердила, что это кровь покойной. Молодого человека задержали. Внук пенсионерки отрицает свою причастность к преступлению.
Возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст.139 УК РБ.
В январе от разрыва внутренних органов и переломов умер пенсионер.
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