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В жестоком убийстве пенсионерки в Волковыске подозревается её внук из Минска

03 февраля 2018 13:07
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Новости Беларуси. В преступлении, совершённом в Волковыске, подозревается внук покойной.

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, в январе было обнаружено тело женщины 1938 года рождения. Пенсионерка скончалась от телесных повреждений. Специалисты установили, что убийство планировалось заранее, и злоумышленник пытался избавиться от улик.

В жестоком убийстве пенсионерки в Волковыске подозревается её внук из Минска-1

Фото: ГКСЭ

Путал следствие, пытался скрыть следы (здесь подробнее).

Запертая входная дверь квартиры покойной позволила сделать предположение, что к преступлению могут быть причастны знакомые пенсионерки. Во время расследования милиционеры заинтересовались внуком убитой. Его нашли в Минске, где юноша жил и учился.

В ходе обыска была найдена одежда с пятнами бурого цвета. Экспертиза подтвердила, что это кровь покойной. Молодого человека задержали. Внук пенсионерки отрицает свою причастность к преступлению.

В жестоком убийстве пенсионерки в Волковыске подозревается её внук из Минска-4

Фото: ГКСЭ

Возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст.139 УК РБ.

В январе от разрыва внутренних органов и переломов умер пенсионер.

71-летнего мужчину до смерти избил 29-летний безработный – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Убийство

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