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Более 8 тысяч рублей: в Шумилино двое безработных парней подозреваются в обворовывании костёла

03 февраля 2018 08:37
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Новости Беларуси. Из костёла в городском посёлке Шумилино было украдено более восьми тысяч белорусских рублей.

По данным УВД Витебского облисполкома, в краже подозреваются два безработных молодых человека. 23-летний и 22-летний парни вошли в здание прихода Матери Божьей Фатимской через подвал. Подозреваемые присвоили деньги из сейфа общины, а также личные сбережения председателя приходского совета.

Определить злоумышленников помогли камеры видеонаблюдения. Они были установлены из-за ряда мелких краж, произошедших до этого. Сотрудниками милиции было установлено, что упомянутые кражи были совершены этими же парнями.

Возбуждено уголовное дело.

Весной 2016 года в Сынковичах обокрали старинную церковь.

Были похищены ювелирные изделия – здесь подробнее.

# происшествия # Кража

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