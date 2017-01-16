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Ученицу 3-го класса возле школы сбила машина, ребенок в реанимации

16 января 2017 18:09
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Новости Беларуси. Авария в деревне Озеры сегодня утром едва не закончилась трагедией. Девочка хотела сократить путь к школе. Буквально несколько метров: школьница перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

Как рассказали в ГАИ Гродненского облисполкома,

водитель Audi не успел среагировать.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

ГАИ Гродненского облисполкома:
Внимание ребёнка привлекли ворота школы, предназначенные для проезда автомобильного транспорта. Они были открыты и находились ближе чем калитка. 

# происшествия # Авария в Гродненской области

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