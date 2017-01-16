Ученицу 3-го класса возле школы сбила машина, ребенок в реанимации

Новости Беларуси. Авария в деревне Озеры сегодня утром едва не закончилась трагедией. Девочка хотела сократить путь к школе. Буквально несколько метров: школьница перебегала дорогу вне пешеходного перехода.
Как рассказали в ГАИ Гродненского облисполкома,
водитель Audi не успел среагировать.
Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.
ГАИ Гродненского облисполкома:
Внимание ребёнка привлекли ворота школы, предназначенные для проезда автомобильного транспорта. Они были открыты и находились ближе чем калитка.