Ученицу 3-го класса возле школы сбила машина, ребенок в реанимации

Новости Беларуси. Авария в деревне Озеры сегодня утром едва не закончилась трагедией. Девочка хотела сократить путь к школе. Буквально несколько метров: школьница перебегала дорогу вне пешеходного перехода.



Как рассказали в ГАИ Гродненского облисполкома,

водитель Audi не успел среагировать.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

ГАИ Гродненского облисполкома:

Внимание ребёнка привлекли ворота школы, предназначенные для проезда автомобильного транспорта. Они были открыты и находились ближе чем калитка.