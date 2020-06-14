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В Гомеле рыбак попал в реанимацию после столкновения с плавучим краном

14 июня 2020 09:02
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Новости Беларуси. 14 июня примерно в десять утра в Гомеле столкнулись плавучий кран и рыбацкая лодка.

По сведениям МЧС Беларуси, происшествие случилось на реке Сож. Прибывшие спасатели ОСВОД вытащили из воды двух рыбаков. Один из них был доставлен в реанимацию в бессознательном состоянии, второй – не пострадал.

Лодка рыбаков затонула. Выясняются обстоятельства случившегося.

Месяцем ранее в Берёзовском районе второклассник угодил в болото и не мог выбраться.

Потребовалась помощь спасателей – подробнее здесь.

# Спасение # происшествия

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