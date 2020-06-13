В Минске при столкновении трамвая и легковушки пострадали три человека

Новости Беларуси. Утром 13 июня в Минске столкнулись легковушка и трамвай.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel двигался по улице Ульяновской в сторону улицы Белорусской. В какой-то момент иномарка начала разворачиваться на запрещающий сигнал светофора.
В машину врезался трамвай, который ехал в попутном направлении. Водитель и два пассажира Opel получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение.
К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ. Выясняются все обстоятельства ДТП.
На прошлой неделе в Минском районе в аварию попали два микроавтобуса.
Одного из водителей зажало в машине – подробнее здесь.