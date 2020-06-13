В Минске при столкновении трамвая и легковушки пострадали три человека

Новости Беларуси. Утром 13 июня в Минске столкнулись легковушка и трамвай.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel двигался по улице Ульяновской в сторону улицы Белорусской. В какой-то момент иномарка начала разворачиваться на запрещающий сигнал светофора.

В машину врезался трамвай, который ехал в попутном направлении. Водитель и два пассажира Opel получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение.

К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ. Выясняются все обстоятельства ДТП.

На прошлой неделе в Минском районе в аварию попали два микроавтобуса.