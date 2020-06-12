Пострадавшего от взрыва на электроподстанции под Гродно перевезли в Минск. Что говорят медики о состоянии мужчины?

Новости Беларуси. Одного из пострадавших в результате взрыва на электроподстанции под Гродно вертолётом МЧС доставили в ожоговый центр минской больницы скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экстренная транспортировка пациента понадобилась из-за серьезных травм.





У мужчины ожоги половины тела. За его здоровье и жизнь теперь будут бороться столичные медики.

Санитарная авиация в какой-то период использовалась только в случаях доставки донорских органов, а сегодня полностью возобновила работу. При этом были учтены все меры безопасности.

Игорь Григорьев, заместитель главного врача БСМП Минска:

Пациент доставлен из Гродно в тяжелом состоянии. Во время транспортировки все максимально было сделано, чтобы его доставить в относительно стабильном состоянии. Сейчас проводится консилиум и будет проводиться соответствующее лечение.

Борис Анросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Это является продолжением нашей политики опорных клиник, где сконцентрированы наиболее оптимальные и высокотехнологичные силы для оказания такого рода помощи. Это подтверждает наши принципы «золотого часа» – минимальное время, в которое наиболее эффективно оказывается высокоспециализированная медицинская помощь. В дальнейшем мы планируем широко использовать авиацию для обеспечения гарантий доставки пациентов именно в высокотехнологичные стационары из любой точки нашей страны, а возможно, в дальнейшем и зарубежья.





Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Беларуси:

У нас три вертолета AS-355 и пять вертолетов Ми-8, которые могут выполнять перевозку. Также я говорил, что мы выполняем перевозку донорских органов. На сегодня выполнено порядка 255 полётов, спасено жизней где-то более 90 человек.





В больнице в Гродно с ожогами разной степени тяжести ещё пять человек. Двое – в реанимации. Известно, что пострадавшие проводили ремонтные работы в подвальном помещении.