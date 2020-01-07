В Гомеле Opel насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Новости Беларуси. 7 января около восьми утра в Гомеле произошёл наезд на женщину, которая переходила дорогу на зелёный свет.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 27-летний водитель Opel двигался по улице Ильича в направлении улицы 9 Мая. На пересечении с улицей Ленинградская иномарка сбила 55-летнюю женщину, переходившую дорогу.