В Гомеле Opel насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
Новости Беларуси. 7 января около восьми утра в Гомеле произошёл наезд на женщину, которая переходила дорогу на зелёный свет.
Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 27-летний водитель Opel двигался по улице Ильича в направлении улицы 9 Мая. На пересечении с улицей Ленинградская иномарка сбила 55-летнюю женщину, переходившую дорогу.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Пешеход получила смертельные травмы. В крови водителя находилось 1,6 промилле алкоголя. На месте ДТП работают СОГ, сотрудники ГАИ и медики.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Выясняются все обстоятельства аварии.
На прошлой неделе в Минске машина сбила женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
Гражданка шла на разрешающий сигнал светофора – подробности здесь.