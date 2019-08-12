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46-летний мужчина погиб под колёсами поезда в Речицком районе

12 августа 2019 08:22
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Новости Беларуси. 10 августа около половины третьего дня на перегоне Сенозавод – Речица под поезд попал 46-летний мужчина.

Как сообщает МВД Беларуси, жителя Речицы сбил поезд Гомель – Калинковичи. Машинист применял экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.

Выясняются детали произошедшего, рассматривается версия суицида.

Задержка движения поезда составила 10 минут.

На прошлой неделе под Минском молодой человек попал под поезд.

Парень скончался в больнице – здесь подробности.

# Несчастный случай # происшествия

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