46-летний мужчина погиб под колёсами поезда в Речицком районе

Новости Беларуси. 10 августа около половины третьего дня на перегоне Сенозавод – Речица под поезд попал 46-летний мужчина.

Как сообщает МВД Беларуси, жителя Речицы сбил поезд Гомель – Калинковичи. Машинист применял экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.

Выясняются детали произошедшего, рассматривается версия суицида.

Задержка движения поезда составила 10 минут.

На прошлой неделе под Минском молодой человек попал под поезд.