Микроавтобус Volkswagen горел в Барановичах

Новости Беларуси. В Барановичах горел микроавтобус 2008 года выпуска. По информации МЧС Беларуси, одиннадцатого августа в 21:43 спасатели получили сообщение о возгорании автотранспорта.

На Слонимском шоссе в Барановичах загорелся Volkswagen Crafter. Он принадлежал 31-летней женщине.

В результате пожара повреждены панель приборов, передние сиденья и лобовое стекло, а также закопчен салон авто. Причину возгорания устанавливают специалисты.