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Микроавтобус Volkswagen горел в Барановичах

12 августа 2019 07:53
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Новости Беларуси. В Барановичах горел микроавтобус 2008 года выпуска. По информации МЧС Беларуси, одиннадцатого августа в 21:43 спасатели получили сообщение о возгорании автотранспорта.

На Слонимском шоссе в Барановичах загорелся Volkswagen Crafter. Он принадлежал 31-летней женщине.

В результате пожара повреждены панель приборов, передние сиденья и лобовое стекло, а также закопчен салон авто. Причину возгорания устанавливают специалисты.

В апреле в Минске загорелся городской автобус. Пассажиры не пострадали (читать далее).

# Пожар # происшествия

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