«Старший брат решил искупаться»: в Пинске 14-летний подросток утонул в ливневой канаве

Новости Беларуси. Опасные каникулы. В Сморгони накануне утонул подросток, который плавал в пруду на куске пенопласта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Опасные каникулы. В Сморгони накануне утонул подросток, который плавал в пруду на куске пенопласта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В какой-то момент неустойчивая конструкция перевернулась и мальчик ушёл под воду.
Тело ребенка спасатели обнаружили в двадцати метрах от берега.
В этом месяце это уже не первый несчастный случай. Еще одна трагедия произошла в Пинске, утонул 14-летний парень.
Олег Борозна, ведущий специалист Белорусского республиканского общества спасения на водах:
Двое братьев собирали металлолом. Недалеко находился технический водоём для сброса ливневых вод. Старший брат решил искупаться, поскольку было жарко, нырнул в воду и не вынырнул. В результате подоспевший мужчина, после того как брат позвал на помощь, несколько раз нырял и на глубине двух метров нашёл тело этого ребёнка. Очень много случаев, когда дети бравируя тем, что они умеют плавать, у них много сил, пытаются переплыть водные объекты. Естественно, сил не хватает, наступает несчастный случай.
В 2017 году жертвами воды уже стали 36 человек. Из них – 6 детей. Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.