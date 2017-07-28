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«Старший брат решил искупаться»: в Пинске 14-летний подросток утонул в ливневой канаве

28 июля 2017 19:05
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Новости Беларуси. Опасные каникулы. В Сморгони накануне утонул подросток, который плавал в пруду на куске пенопласта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Старший брат решил искупаться»: в Пинске 14-летний подросток утонул в ливневой канаве-1

В какой-то момент неустойчивая конструкция перевернулась и мальчик ушёл под воду.

Тело ребенка спасатели обнаружили в двадцати метрах от берега. 

В этом месяце это уже не первый несчастный случай. Еще одна трагедия произошла в Пинске, утонул 14-летний парень.

«Старший брат решил искупаться»: в Пинске 14-летний подросток утонул в ливневой канаве-4

Олег Борозна, ведущий специалист Белорусского республиканского общества спасения на водах:
Двое братьев собирали металлолом. Недалеко находился технический водоём для сброса ливневых вод. Старший брат решил искупаться, поскольку было жарко, нырнул в воду и не вынырнул. В результате подоспевший мужчина, после того как брат позвал на помощь, несколько раз нырял и на глубине двух метров нашёл тело этого ребёнка. Очень много случаев, когда дети бравируя тем, что они умеют плавать, у них много сил, пытаются переплыть водные объекты. Естественно, сил не хватает, наступает несчастный случай.

В 2017 году жертвами воды уже стали 36 человек. Из них – 6 детей. Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай # Олег Борозна

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