«Старший брат решил искупаться»: в Пинске 14-летний подросток утонул в ливневой канаве

Олег Борозна, ведущий специалист Белорусского республиканского общества спасения на водах:

Двое братьев собирали металлолом. Недалеко находился технический водоём для сброса ливневых вод. Старший брат решил искупаться, поскольку было жарко, нырнул в воду и не вынырнул. В результате подоспевший мужчина, после того как брат позвал на помощь, несколько раз нырял и на глубине двух метров нашёл тело этого ребёнка. Очень много случаев, когда дети бравируя тем, что они умеют плавать, у них много сил, пытаются переплыть водные объекты. Естественно, сил не хватает, наступает несчастный случай.