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Неизвестные обстреляли из пневматики троллейбус в Гродно, хлопки слышали и в районе АЗС в центре города

28 июля 2017 16:57
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Новости Беларуси. Все произошло в районе Старого моста через Немен в ночь с 27 на 28 июля. Пассажиры автобуса услышали хлопки. Как раз в этот момент мимо на большой скорости пронесся легковой автомобиль.

К счастью, никто не пострадал. Стекло в конце салона транспортного средства оказалось разбитым. Водитель троллейбуса сообщил об инциденте в милицию.

Сотрудники правоохранительных органов обращаются к очевидцам с просьбой откликнуться. Есть информация, что

похожую машину видели в другом месте.

В районе автозаправки, расположенной в центре города, слышали хлопки, похожие на выстрелы из пневматики.  

Вместо мишени – здания и автомобили. На неделе мы рассказывали о случае в Барановичском районе. Подросток из пневматики обстрелял школу, следы от пуль были замечены и в соседних дворах (подробности инцидента).

# Стрельба

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