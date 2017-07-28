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Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза: СК о гибели Юрия Чечукевича

28 июля 2017 19:42
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Новости Беларуси. Генеральный директор столичного Киновидеопроката Юрий Чечукевич найден мертвым сегодня утром во дворе многоэтажного жилого дома по проспекту Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза: СК о гибели Юрия Чечукевича-1

Кадры с места происшествия сняли очевидцы вскоре после трагедии. На месте целый день работали следователи. По факту смерти мужчины проводится проверка, опрашиваются возможные свидетели.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Специалисты госкомитета судебных экспертиз, милиции всесторонне изучают все обстоятельства произошедшего. Вся иная информация будет предоставлена дополнительно. По телу погибшего назначена судебная медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза: СК о гибели Юрия Чечукевича-4


 Юрию Чечукевичу было 35 лет. Сетью столичных кинотеатров он руководил с декабря 2016 года.

# происшествия # Фотофакт # Юлия Гончарова # Падение с высоты

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