Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза: СК о гибели Юрия Чечукевича

Новости Беларуси. Генеральный директор столичного Киновидеопроката Юрий Чечукевич найден мертвым сегодня утром во дворе многоэтажного жилого дома по проспекту Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Генеральный директор столичного Киновидеопроката Юрий Чечукевич найден мертвым сегодня утром во дворе многоэтажного жилого дома по проспекту Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Кадры с места происшествия сняли очевидцы вскоре после трагедии. На месте целый день работали следователи. По факту смерти мужчины проводится проверка, опрашиваются возможные свидетели.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Специалисты госкомитета судебных экспертиз, милиции всесторонне изучают все обстоятельства произошедшего. Вся иная информация будет предоставлена дополнительно. По телу погибшего назначена судебная медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.
Юрию Чечукевичу было 35 лет. Сетью столичных кинотеатров он руководил с декабря 2016 года.