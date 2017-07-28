Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза: СК о гибели Юрия Чечукевича

Новости Беларуси. Генеральный директор столичного Киновидеопроката Юрий Чечукевич найден мертвым сегодня утром во дворе многоэтажного жилого дома по проспекту Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кадры с места происшествия сняли очевидцы вскоре после трагедии. На месте целый день работали следователи. По факту смерти мужчины проводится проверка, опрашиваются возможные свидетели.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Специалисты госкомитета судебных экспертиз, милиции всесторонне изучают все обстоятельства произошедшего. Вся иная информация будет предоставлена дополнительно. По телу погибшего назначена судебная медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.