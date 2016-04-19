В Витебске задержали неонациста – подозревают в издевательствах над детьми и участии в боевых действиях в Украине

Новости Беларуси. В Витебске сотрудники МВД задержали предполагаемого белорусского бойца из украинского батальона «Азов». По данным, которые сейчас проверяются, 20-летний парень с 2014 по 2016 год принимал активное участие в боевых действиях на территории Украины.

Успел отличиться житель Витебска и дома. До отъезда за границу, где, как уверяет задержанный, он был волонтером, молодой человек издевался над 13-летними мальчишками. Вместе с футбольными фанатами под угрозой насилия он заставлял ребят показывать нацистские приветствия. Весь процесс издевательств компания сняла на видео и разместила в Интернете. За такие действия законом предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

Сотрудники ГУБОП располагают информацией о том, что задержанный мог принимать участие в боевых действиях на территории Украины в составе батальона «Азов». Изъяты военная форма, медали за боевые действия под поселком Широкино, Иловайск, а также факт того, что он был пулеметчиком, - это все сейчас проверяется. Также не исключается его участие в фактах мародерства, а также насилия над мирным населением. Этому будет дана правовая оценка.