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В Румынии беспилотник упал у границы с Украиной

14 августа 2026 13:44
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В Румынии беспилотник упал у границы с Украиной-0

Беспилотный летательный аппарат рухнул в Румынии недалеко от населенного пункта в пяти километрах от границы с Украиной, сообщает РИА Новости.

ЧП случилось в пятницу, 14 августа. По информации оборонного ведомства Румынии, обошлось без пострадавших и причинения какого-либо материального ущерба.

В Минобороны отметили, что беспилотник не был обнаружен радиолакационными системами из-за того, что летательный аппарат пролетал на крайне низкой высоте.

Ранее в Румынии был принят закон, позволяющий сбивать БПЛА, которые нарушают воздушное пространство страны. НАТО усилило наблюдение за Румынией, внедрив допсистемы раннего предупреждения. 

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