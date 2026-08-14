Мужчина жестоко убил школьницу во время ссоры

21-летний парень во время ссоры зарезал 14-летнюю девочку в Ростовской области, сообщет РИА Новости со ссылкой на СК.

Подростка с множественными ножевыми ранениями вечером 13 августа обнаружил на обочине дороги местный житель в поселке Пригородный. Девочка еще была жива, ее доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось. Подозреваемый в убийстве задержан, в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что мужчину знала погибшая – с ним недавно со скандалом рассталась ее старшая сестра. На фоне этой темы между парнем и школьницей случилась ссора, после чего молодой человек достал холодное оружие и несколько раз нанес им удары подростку.

По факту убийство возбуждено уголовное дело.