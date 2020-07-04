В Мостовском районе мужчина спустился в колодец и не смог выбраться

Новости Беларуси. 4 июля около шести вечера в агрогородке Лунно Мостовского района мужчина застрял в колодце.

По сведениям МЧС Беларуси, гражданин приехал в гости к тёще и спустился в питьевой колодец за упавшим ведром. Предварительно мужчина надел спасательный жилет и подстраховал себя верёвкой.

Взяв ведро, мужчина начал подниматься наверх, но сорвался и упал на дно. Тогда супруга гражданина позвонила спасателям. Прибывшие подразделения МЧС выяснили, что колодец глубиной 7 метров с уровнем воды около 1,5 метра находится на территории частного дома.

Сотрудники МЧС спустили мужчине спасательный пояс с карабином. Гражданин смог самостоятельно закрепить пояс. После этого с использованием лебёдки автоцистерны пострадавший был извлечён из колодца и доставлен в больницу из-за переохлаждения.

На прошлой неделе в Могилёвском районе в лесу пенсионер упал в колодец.