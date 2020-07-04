На МКАД мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу вне перехода

Новости Беларуси. В ночь на 4 июля на МКАД мотоциклист сбил пешехода.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель мотоцикла Honda двигался по МКАД в сторону улицы Люцинской. Примерно в 0:40 на 38 км перед мотоциклом на проезжей части оказался пешеход, который переходил дорогу в запрещённом месте.