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На МКАД мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу вне перехода

04 июля 2020 09:54
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Новости Беларуси. В ночь на 4 июля на МКАД мотоциклист сбил пешехода.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель мотоцикла Honda двигался по МКАД в сторону улицы Люцинской. Примерно в 0:40 на 38 км перед мотоциклом на проезжей части оказался пешеход, который переходил дорогу в запрещённом месте.

На МКАД мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу вне перехода -1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Произошёл наезд, пешеход получил травмы. Ведётся проверка. К месту ДТП выезжали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску.

В начале июня в Ивацевичском районе мотоциклист сбил велосипедистку.

Женщина получила травмы и была госпитализирована – подробнее здесь.

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

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