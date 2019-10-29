Прямой эфир

В Гомеле компания устроила фотосессию на милицейском ВАЗе. Возбуждено уголовное дело

29 октября 2019 09:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В отношении молодых людей, которые приняли участие в фотосессии на милицейском автомобиле в Гомеле, возбуждено уголовное дело.  

По информации МВД, инцидент произошел ночью 17 октября. В одном из гипермаркетов сработала тревожная кнопка, и к объекту приехал наряд Центрального отдела Департамента охраны.  

Компания, которая отдыхала рядом, увидела, что к магазину направились милиционеры. Молодые люди подошли к служебному автомобилю ВАЗ и устроили около него фотосесиию – двое позировали, третий был фотографом.  

В Гомеле компания устроила фотосессию на милицейском ВАЗе. Возбуждено уголовное дело-1

Фото: МВД

Сначала парни прислонились к транспортному средству, потом залезли на капот, а один из молодых людей – забрался на крышу.  

Затем компания уехала.  

Милиционерам о выходке парней сообщил очевидец. О происшествии было доложено оперативному дежурному. Была вызвана следственно-оперативная группа. На крыше и капоте были обнаружены вмятины, царапины и следы обуви.  

Автомобиль, на котором уехала компания, был задержан. К этому времени один из парней разместил сделанное фото в Instagram.  

В Гомеле компания устроила фотосессию на милицейском ВАЗе. Возбуждено уголовное дело-4

Фото: МВД

Обоим парням по 23 года. Они неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».  

В середине октября в Гомеле нетрезвый пассажир такси ударил женщину-водителя – здесь подробнее

# Хулиганство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске при пожаре в девятиэтажке эвакуированы три человека
29 октября 2019 08:49

В Минске при пожаре в девятиэтажке эвакуированы три человека

В Шумилинском районе в лесу убили местного жителя
29 октября 2019 07:13

В Шумилинском районе в лесу убили местного жителя

В Полоцке грузовой поезд протаранил Daewoo с тремя пассажирами
29 октября 2019 07:04

В Полоцке грузовой поезд протаранил Daewoo с тремя пассажирами