В Гомеле компания устроила фотосессию на милицейском ВАЗе. Возбуждено уголовное дело

Компания, которая отдыхала рядом, увидела, что к магазину направились милиционеры. Молодые люди подошли к служебному автомобилю ВАЗ и устроили около него фотосесиию – двое позировали, третий был фотографом.

По информации МВД, инцидент произошел ночью 17 октября. В одном из гипермаркетов сработала тревожная кнопка, и к объекту приехал наряд Центрального отдела Департамента охраны.

Новости Беларуси. В отношении молодых людей, которые приняли участие в фотосессии на милицейском автомобиле в Гомеле, возбуждено уголовное дело.

Сначала парни прислонились к транспортному средству, потом залезли на капот, а один из молодых людей – забрался на крышу.

Затем компания уехала.

Милиционерам о выходке парней сообщил очевидец. О происшествии было доложено оперативному дежурному. Была вызвана следственно-оперативная группа. На крыше и капоте были обнаружены вмятины, царапины и следы обуви.

Автомобиль, на котором уехала компания, был задержан. К этому времени один из парней разместил сделанное фото в Instagram.